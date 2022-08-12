⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя OlesiaRo
О себе
Я занимаюсь для себя фитнесом дома , люблю разные жанры музыки, нравится черный юмор , люблю комедии и хороры
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам