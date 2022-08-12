⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя OlesiaRo

фото пользователя OlesiaRo

О себе

Я занимаюсь для себя фитнесом дома , люблю разные жанры музыки, нравится черный юмор , люблю комедии и хороры

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Домодедово → прогуляться, перекусить

Погулять / поговорить по душам

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Julie.J
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя CaptainXenia
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Lolina

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам