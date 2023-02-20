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Москва
Профиль пользователя Olena1365

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О себе

Я занимаюсь беговым спортом , люблю петь, и увлекаюсь танцами , люблю слушать музыку , и готовить еду😎😍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍷 Выпить в баре💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб

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