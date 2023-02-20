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Москва
Москва
Профиль пользователя Olena1365
О себе
Я занимаюсь беговым спортом , люблю петь, и увлекаюсь танцами , люблю слушать музыку , и готовить еду😎😍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍷 Выпить в баре💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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