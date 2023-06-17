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Москва
Профиль пользователя OlegVeg

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О себе

Живу в Ясенево, вегетарианец с 2011г

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 16 участников

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