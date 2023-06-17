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Москва
Москва
Профиль пользователя OlegVeg
О себе
Живу в Ясенево, вегетарианец с 2011г
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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