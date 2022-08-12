Москва

Профиль пользователя OlegGavr

О себе Интересуют различные истории из IT сферы, сам в ней работаю.

Занимаюсь физической подготовкой в спортзале, борюсь с лишним весом :)

Люблю слушать разную музыку :)

Был в сети на прошлой неделе

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