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Москва
Интересуют различные истории из IT сферы, сам в ней работаю.
Москва
Профиль пользователя OlegGavr
О себе
Интересуют различные истории из IT сферы, сам в ней работаю.
Занимаюсь физической подготовкой в спортзале, борюсь с лишним весом :)
Люблю слушать разную музыку :)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры
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