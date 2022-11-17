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Москва
Профиль пользователя Oleger

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О себе

Занимаюсь бизнесом, медитацией, путешествую, общаюсь, живу…. С удовольствием встречусь с приятными, интересными людьми.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Вена → прогуляться, перекусить

Вена. Прогулка.

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