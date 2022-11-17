⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Oleger
О себе
Занимаюсь бизнесом, медитацией, путешествую, общаюсь, живу…. С удовольствием встречусь с приятными, интересными людьми.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам