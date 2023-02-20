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Москва
Профиль пользователя Oleg606

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О себе

При встрече все узнаете, а пока я парень, мне 25лет и я позитивный черт😂

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Проведу интересную экскурсию по парку ВДНХ 🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое
Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22
маленькое фото пользователя mironovadaryaa
Москва → Другое
Пинг понг в таганском парке
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