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Москва
Профиль пользователя Oleg146

фото пользователя Oleg146

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в Москву!) Ищу ребят для общения, прогулок.

маленькое фото пользователя Antonio.almazoti
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулись 23 участника

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