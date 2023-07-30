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Москва
Москва
Профиль пользователя Olches
О себе
Всем привет! Ищу осознанных подруг и друзей, занимающихся саморазвитием, увлекающиеся эзотерикой и психологией. Так же буду не против погулять и пообщаться с мамочками, чьим детям 3-5 лет (моей дочке 4)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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