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Москва
Профиль пользователя Olches

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О себе

Всем привет! Ищу осознанных подруг и друзей, занимающихся саморазвитием, увлекающиеся эзотерикой и психологией. Так же буду не против погулять и пообщаться с мамочками, чьим детям 3-5 лет (моей дочке 4)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏢 Работа😓 Обсудить проблемы

События пользователя

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