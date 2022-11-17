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Москва
Профиль пользователя Olaaa

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О себе

Люблю гулять, посещать красивые места, люблю фото

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Как насчет погулять в центре и сделать фото?✨✨

Участие в других событиях

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Событие удалено
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