Привет! Меня зовут Оля, вернулась в Москву после 15 лет жизни в Санкт-Петербурге, все мои любимые подруги живут по разным городам, так уж вышло. Но, наверняка здесь я тоже встречу таких же классных подруг или компанию. Нравятся прогулки по городу или мини-путешествия одного дня по области или чуть дальше, природа, посещать интересные места, «места силы» и т.д. Катаюсь на велике, последнее время занимаюсь верховой ездой. Хочу возобновить занятия большим теннисом(занималась давно, любитель). Прогуляться, посидеть в кафе, поиграть в настолки тоже будет интересно.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться

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