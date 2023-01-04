Москва
Профиль пользователя Ol4ck
О себе
Привет!
Мне 26, работаю менеджером в IT.
Замужем, но не хватает женского общения.
Люблю
Настольные игры от покера до дженги
Котов (любых)
Хожу в качалку, а в свободное время рисую и вышиваю крестиком.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Найти подругу
Ищу подруг
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Ищу подруг✨
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.