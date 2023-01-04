Москва
Профиль пользователя Ol4ck

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О себе

Привет!
Мне 26, работаю менеджером в IT.

Замужем, но не хватает женского общения.

Люблю
Настольные игры от покера до дженги
Котов (любых)

Хожу в качалку, а в свободное время рисую и вышиваю крестиком.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В Крылатском

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

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Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

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Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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