Москва
Профиль пользователя Oksi93
О себе
Доброго времени суток:)
Оксана, 29 лет . Работаю логистом, хожу в зал, пытаюсь выучить английский, не могу представить дня без музыки) Люблю танцевать, караоке, прогулки, погонять на машине, разговоры по душам за чашечкой кофе , поездки , новые места и знакомства, вкусно покушать. Открытая и позитивная :) Не хватает эмоций.. Хочется позитивных перемен, расширять круг общения , знакомься с интересными людьми.
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Для пятничных и субботних баров
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Сходить в кино или в рестик
Прогулки, бары, театры)
Girls 25+ ищу подружек)
Прогуляться, перекусить.
Ищу подругу
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