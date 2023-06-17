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Москва
Легка, приятна в общении - это по отзывам окружающих.😄 Развиваю свой бизнес.
Москва
Профиль пользователя Oksana_L
О себе
Легка, приятна в общении - это по отзывам окружающих.😄 Развиваю свой бизнес.
Дружу со спортом, но не маньячно. Не ЗОЖ)
С радостью сорвусь в любое путешествие.
Из досуга в Москве предпочитаю вкусные рестораны, бары, театр.
Ищу подругу, сообщество девушек, с кем будет интересно проводить время, планировать общие поездки и будет о чем поговорить☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться
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