О себе

Легка, приятна в общении - это по отзывам окружающих.😄 Развиваю свой бизнес.

Дружу со спортом, но не маньячно. Не ЗОЖ)

С радостью сорвусь в любое путешествие.

Из досуга в Москве предпочитаю вкусные рестораны, бары, театр.

Ищу подругу, сообщество девушек, с кем будет интересно проводить время, планировать общие поездки и будет о чем поговорить☺️