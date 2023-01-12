⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Привет!!
Москва
Профиль пользователя oksana_a
О себе
Привет!!
Не знаю на сколько я интересный собеседник, но если мы с тобой подружимся мы найдем общий язык
Не люблю сидеть на месте, люблю ходить на выставки, фоткаться , ходить в гости и играть в настолки за бутылочкой винца
Если тебе это близко думаю мы подружимся
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам