О себе

Привет!!

Не знаю на сколько я интересный собеседник, но если мы с тобой подружимся мы найдем общий язык

Не люблю сидеть на месте, люблю ходить на выставки, фоткаться , ходить в гости и играть в настолки за бутылочкой винца

Если тебе это близко думаю мы подружимся