⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя oksana_a

фото пользователя oksana_a

О себе

Привет!!
Не знаю на сколько я интересный собеседник, но если мы с тобой подружимся мы найдем общий язык
Не люблю сидеть на месте, люблю ходить на выставки, фоткаться , ходить в гости и играть в настолки за бутылочкой винца
Если тебе это близко думаю мы подружимся

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Samurai.Jack
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Evgesha123
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Wwweslliis
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Patch

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам