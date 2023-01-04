Москва
Профиль пользователя Oksana_2020
О себе
Я меломан. Слушаю разную музыку. Бывает попса,а иногда тяжёлый рок могу спокойно послушать(особенно люблю слушать группу Рамштайн)
Люблю танцевать. Нет,нигде не танцую. Так чисто дома включить музыку на всю квартиру и петь и танцевать
Люблю домашних животных. Больше всего люблю кошек. К собакам мне особо сердце не лежит.
Люблю прогулки по вечерам в теплую погоду. Воздух становится чище и свежее как мне кажется
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
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