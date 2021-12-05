По своей природе я открытая, искренняя, общительная. Могу болтать о чем угодно с человеком, если мне с ним комфортно. Мы можем обсуждать кто что ел на завтрак, услышанные новости, произошедшее с нами за день, мечты и планы на будущее (или их отсутствие?), спонтанные желания, на подобии: "сейчас час ночи и я хочу погладить капибару!" Люблю исторические драмы, на подобии "Джейн Остин", "Яркая звезда". Кстати, читать я в целом не люблю, но некоторые произведения Джейн Остин читала и мне понравились:) Так же, мне интересны старые зарубежные фильмы. Это могут быть добрые американские комедии, на подобии: "Пока ты спал". Широко известные "Грязные танцы", "Когда Гарри встретил Салли". Драматичный "Титаник" Не люблю ужасы, триллеры, кровавые и жестокие фильмы. Я человек впечатлительный. Меня не нужно чем-то специально пугать- это лишнее. Я знаю, что триллеры и ужасы- самые популярные жанры и большинству они нравятся. Но... извините 🤷‍♀️

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.