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Москва
Привет 👋
Москва
Профиль пользователя Oks_sana
О себе
Привет 👋
Занимаюсь танцами,обожаю устраивать фотосессии
Путешествовать нравится,на данный момент не всегда получается
Общительная,хороший человек
Была бы рада новым друзьям,новым общениям
Сейчас так сложно найти хороших людей
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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