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Москва
Профиль пользователя Oks_sana

фото пользователя Oks_sana

О себе

Привет 👋
Занимаюсь танцами,обожаю устраивать фотосессии
Путешествовать нравится,на данный момент не всегда получается
Общительная,хороший человек
Была бы рада новым друзьям,новым общениям
Сейчас так сложно найти хороших людей

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Компания подруг

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Девочки район Юз погуляем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя atika

Екатеринбург → собрать компанию

пофоткаться, потанцевать, поснимать сумасшедшие видяшки

Откликнулись 3 участника

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