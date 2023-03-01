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Москва
Профиль пользователя Oks23

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О себе

Ценю гибкость и свободу. Излишний контроль и организованность пугают - люблю легких людей, которые знают, что жизнь - игра и не будут осуждать тебя, а предложат новую роль или сценарий :)
Верю, что и «за 20» можно найти людей по душе)
Работаю с оружием, в свободное время люблю спокойные поездки на машине, обожаю водить. Люблю театры и выставки. Есть маленькая слабость - кабачок Руби - Джек- Рассел, такая же неугомонная попа, как и я))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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