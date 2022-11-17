Москва
Профиль пользователя OIEUEUE
О себе
Недавно перебралась в Мск.
В родном городе вела активную жизнь: танцы, тренировки, походы, вечеринки.
Хотелось бы восполнить и здесь.
Люблю различные выставки, театры, кино, да и просто прогулки ;)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Завести новых друзей+подруг🫶
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Погулять по ночной Москве) всем +29
Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе
Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )
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