Недавно перебралась в Мск. В родном городе вела активную жизнь: танцы, тренировки, походы, вечеринки. Хотелось бы восполнить и здесь. Люблю различные выставки, театры, кино, да и просто прогулки ;)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → прогуляться, перекусить Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )

Москва → Другое Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

Москва → Другое Погулять по ночной Москве) всем +29

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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