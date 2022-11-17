Москва
Профиль пользователя OIEUEUE

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О себе

Недавно перебралась в Мск.
В родном городе вела активную жизнь: танцы, тренировки, походы, вечеринки.
Хотелось бы восполнить и здесь.
Люблю различные выставки, театры, кино, да и просто прогулки ;)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

Завести новых друзей+подруг🫶

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя Sa.Ch
Москва → Другое

Погулять по ночной Москве) всем +29

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )

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