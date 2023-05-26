Москва
Профиль пользователя Ognennaya_Belka
О себе
В зависимости от настроения интересно разное.
Люблю смотреть комедии и передачи про путешествия.
Иногда тянет потанцевать на дискотеке/сходить на концерт/выставку домашних животных/покататься на велике и др.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Научиться танцевать
Готова подискутировать на любую тему
Ищу компаньона на вокал
Ищешь ВУЗ? МФ МГТУ Баумана 🧪🧬 Задай вопросы мне. У нас интересно 🔬
Событие удалено
Событие в событие для события
Прогуляться в центре города и пофотографировать друг друга
Гуляем и катаем по центру 😜
Предлагайте вы.)
Сегодня на концерт
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