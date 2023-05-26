В зависимости от настроения интересно разное. Люблю смотреть комедии и передачи про путешествия. Иногда тянет потанцевать на дискотеке/сходить на концерт/выставку домашних животных/покататься на велике и др.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Лекция про природу сновидений и получасовая+ прогулка перед ней

Москва → Другое Сегодня на концерт

Москва → Другое Гуляем и катаем по центру 😜

Москва → Другое Прогуляться в центре города и пофотографировать друг друга

Москва → Другое Событие в событие для события

Пушкино → Другое Ищешь ВУЗ? МФ МГТУ Баумана 🧪🧬 Задай вопросы мне. У нас интересно 🔬

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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