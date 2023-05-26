Москва
Профиль пользователя Ognennaya_Belka

фото пользователя Ognennaya_Belka
фото #2 пользователя Ognennaya_Belka

О себе

В зависимости от настроения интересно разное.
Люблю смотреть комедии и передачи про путешествия.
Иногда тянет потанцевать на дискотеке/сходить на концерт/выставку домашних животных/покататься на велике и др.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Лекция про природу сновидений и получасовая+ прогулка перед ней

Москва → прогуляться, перекусить

На лекцию про малые народы Вьетнама

Москва → сходить на мероприятие

Ценители юмора, пойдёмте на Финал 7 сезона стендап лиги.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Georgead
Москва → Другое

Ищу компаньона на вокал

маленькое фото пользователя Lutik
Пушкино → Другое

Ищешь ВУЗ? МФ МГТУ Баумана 🧪🧬 Задай вопросы мне. У нас интересно 🔬

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Tenebrises
Москва → Другое

Событие в событие для события

маленькое фото пользователя n1n3v1
Москва → Другое

Прогуляться в центре города и пофотографировать друг друга

маленькое фото пользователя Spilsberg777
Москва → Другое

Гуляем и катаем по центру 😜

маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое

Предлагайте вы.)

маленькое фото пользователя Spilsberg777
Москва → Другое

Сегодня на концерт

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.