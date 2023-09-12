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Москва
Москва
Профиль пользователя OEfa
О себе
Люблю кофе и просекко, иностранные языки, путешествия, спорт, читать, спать, танцевать, рисовать, смеяться, пробовать новое
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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