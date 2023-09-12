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Москва
Профиль пользователя OEfa

фото пользователя OEfa

О себе

Люблю кофе и просекко, иностранные языки, путешествия, спорт, читать, спать, танцевать, рисовать, смеяться, пробовать новое

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое

Поехали танцевать в «сытый лось» медведково!

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Откликнулось 18 участников

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