Москва
Профиль пользователя OddyKnockyVeck
О себе
Работаю инженером-технологом, нахожусь в академе аспирантуры, давно лечусь от депрессии. В свободное время читаю книги, езжу в приют к собакам, хожу в кафе, театр, кино, при наличии пары играю в пинг-понг или бильярд
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
За душевное и открытое общение 😊
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Уважаемые господа ))
Погулять с собаками
Приглашаю в книжный клуб!
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово
У меня есть имаджинариум
Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять
Волейбол - настольный теннис 🔥
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