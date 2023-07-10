Москва
Профиль пользователя OddyKnockyVeck

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О себе

Работаю инженером-технологом, нахожусь в академе аспирантуры, давно лечусь от депрессии. В свободное время читаю книги, езжу в приют к собакам, хожу в кафе, театр, кино, при наличии пары играю в пинг-понг или бильярд

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

Погулять с собаками

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Приглашаю в книжный клуб!

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
Москва → Другое

Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово

маленькое фото пользователя whatdoyoumean
Москва → Другое

У меня есть имаджинариум

маленькое фото пользователя Dsssssssh
Москва → Другое

Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять

маленькое фото пользователя Alinka_451
Москва → Другое

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