Работаю инженером-технологом, нахожусь в академе аспирантуры, давно лечусь от депрессии. В свободное время читаю книги, езжу в приют к собакам, хожу в кафе, театр, кино, при наличии пары играю в пинг-понг или бильярд

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять

Москва → Другое У меня есть имаджинариум

Москва → Другое Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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