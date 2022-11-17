Знакомлюсь с собой через других людей. Учусь кататься на доске, хочу прыгнуть с парашютом или заняться банджи-джампингом, освоить сап-серфинг и скалолазание. Учу английский, скоро к нему добавится испанский. Люблю выбираться на природу и гулять по паркам, было бы здорово найти компанию для походов, кемпингов и иже с ними — со школы не ночевала в палатках, соскучилась по ощущению дикой свободы. В последнее время слушаю альт- и панк-рок, но вообще люблю самую разную музыку: от к-хип-хопа до фолка. Понемногу изучаю кино, поэтому буду рада обсудить его и посетить любые места, с ним связанные. Очень не люблю переписки (только с самыми близкими готова быть на связи 25/8), живое общение — главный приоритет. 🌸

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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