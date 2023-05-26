Привет! Меня зовут Карина, мне 25 лет. Работаю с графиком 2/2. Я хотела бы найти подруг ,чтобы можно было ходить друг к другу в гости (ну, или только ко мне). Встречаться на кофе, ездить в зоопарк ,в парки, в музеи, ходить в театры, в различные заведения, кататься на самокатах/великах, делиться различными знаниями и опытом и просо весело проводить время.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

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Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.