Люблю долгие прогулки. Могу гулять 1,5-2 часа спокойно. Нравится кататься на саппах, поездки на велосипеде (сейчас появился ещё электросамокат). Начал ходить на скалодром, компании буду рад. Люблю поиграть в различные настольные игры: Уно, имадженариум , мафия и т.д. Нравится вкусно посидеть покушать и выпить. Не сильно много пью , но под настроение посидеть в баре я за . Легок на подъем . Да и в принципе за любой кипешь кроме голодовки)

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

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Москва → прогуляться, перекусить В20:00 встретиться погулять и потом в бар

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