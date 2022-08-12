Москва
Профиль пользователя O_Ol
О себе
Люблю долгие прогулки. Могу гулять 1,5-2 часа спокойно. Нравится кататься на саппах, поездки на велосипеде (сейчас появился ещё электросамокат). Начал ходить на скалодром, компании буду рад. Люблю поиграть в различные настольные игры: Уно, имадженариум , мафия и т.д. Нравится вкусно посидеть покушать и выпить. Не сильно много пью , но под настроение посидеть в баре я за . Легок на подъем . Да и в принципе за любой кипешь кроме голодовки)
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
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