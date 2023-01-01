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Москва
Профиль пользователя O_Ana

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О себе

Всем привет! Мне 20 и я учусь в университете на публичной политике.
Время от времени люблю читать книги, особенно антиутопии, слушаю много западной музыки и занимаюсь творчеством, в данный момент увлеклась вязанием игрушек. Самое главное увлечение это ситкомы, много раз смотрела друзей, клинику, тбв, кяввм и многие другие. Ещё обожаю автоспорт и мечтаю восстановить старую японскую машину😋
Хотелось бы найти здесь единомышленников, с которыми можно поговорить на различные темы и вместе отправиться на поиски нового опыта.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте шутить и болтать😋

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маленькое фото пользователя khalilovaelina
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя romanovva

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Julia03

Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу 🧖🏻‍♀️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на мероприятие, прогуляться

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя SSToni

Москва → собрать компанию

Старый добрый треп по душам в баре с незнакомцем то что мне нужно в эту пт А вам

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя nata.b

Москва → пообщаться

хотелось бы найти подруг 💞

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Marat7

Москва → пообщаться

Пообщаться о разном, куда-то выбраться, хоть как-то социализироваться)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Eva_Berck

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно по обсуждать парней, устроить пижамную вечеринку, сходить в кино

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ricky_King

Москва → пообщаться

Как насчет обсудить музыку, искусство или смысл жизни?

Откликнулся 1 участник

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