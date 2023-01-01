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Москва
Всем привет! Мне 20 и я учусь в университете на публичной политике.
Москва
Профиль пользователя O_Ana
О себе
Всем привет! Мне 20 и я учусь в университете на публичной политике.
Время от времени люблю читать книги, особенно антиутопии, слушаю много западной музыки и занимаюсь творчеством, в данный момент увлеклась вязанием игрушек. Самое главное увлечение это ситкомы, много раз смотрела друзей, клинику, тбв, кяввм и многие другие. Ещё обожаю автоспорт и мечтаю восстановить старую японскую машину😋
Хотелось бы найти здесь единомышленников, с которыми можно поговорить на различные темы и вместе отправиться на поиски нового опыта.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога
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