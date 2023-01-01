О себе

Всем привет! Мне 20 и я учусь в университете на публичной политике.

Время от времени люблю читать книги, особенно антиутопии, слушаю много западной музыки и занимаюсь творчеством, в данный момент увлеклась вязанием игрушек. Самое главное увлечение это ситкомы, много раз смотрела друзей, клинику, тбв, кяввм и многие другие. Ещё обожаю автоспорт и мечтаю восстановить старую японскую машину😋

Хотелось бы найти здесь единомышленников, с которыми можно поговорить на различные темы и вместе отправиться на поиски нового опыта.