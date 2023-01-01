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Москва
Профиль пользователя Nyarlathotep

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О себе

Мои интересы:
- Разработка ПО (андроид)
- Музыка (люблю играть на гитаре, слушаю все, но в основном тяжеляк)
- Инвестиции, трейдинг
- Астрофизика, астрономия (обожаю)
- Игры компьютерные (слежу за индустрией)
- Путешествия, переезд
- Политика, деглобализация
- Фильмы, сериалы

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро
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