Москва

Профиль пользователя Nyarlathotep

О себе Мои интересы:

- Разработка ПО (андроид)

- Музыка (люблю играть на гитаре, слушаю все, но в основном тяжеляк)

- Инвестиции, трейдинг

- Астрофизика, астрономия (обожаю)

- Игры компьютерные (слежу за индустрией)

- Путешествия, переезд

- Политика, деглобализация

- Фильмы, сериалы

Был в сети на прошлой неделе

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