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Москва
Мои интересы:
Москва
Профиль пользователя Nyarlathotep
О себе
Мои интересы:
- Разработка ПО (андроид)
- Музыка (люблю играть на гитаре, слушаю все, но в основном тяжеляк)
- Инвестиции, трейдинг
- Астрофизика, астрономия (обожаю)
- Игры компьютерные (слежу за индустрией)
- Путешествия, переезд
- Политика, деглобализация
- Фильмы, сериалы
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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