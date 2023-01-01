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Москва
Москва
Профиль пользователя nvrmore
О себе
Готова к появлению новых подруг в моей жизни, пиши в директ, тут как-то все сложно для людей, приближающихся к 30 🌿
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📚 Книги🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
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