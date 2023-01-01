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Москва
Профиль пользователя nvrmore

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О себе

Готова к появлению новых подруг в моей жизни, пиши в директ, тут как-то все сложно для людей, приближающихся к 30 🌿

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📚 Книги🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

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📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

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