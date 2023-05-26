Москва
Профиль пользователя Nutal

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О себе

Люблю пообщаться) погулять )ищу для себя лучшую подругу)с которой можно весело проводить время )

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Раменское → пообщаться

😇😇хочу пообщаться 😇

Раменское → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу любого возраста 😍🥰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

маленькое фото пользователя Angel04
Москва → Другое

Погулять, повеселиться

маленькое фото пользователя GoodBoy777
Москва → Другое

Прогуляться и просто пообщаться о всяком )

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