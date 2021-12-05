Занимаюсь спортом: хожу на фитнес ) У меня двое детей )))

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.