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Москва
Профиль пользователя nstllrnva

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О себе

Мы с подругой ищем компанию веселых и идейных девочек, мы очень любим заниматься спортом, гулять, беситься, придумывать какие-то разные идеи для время провождения. нам по 19 лет

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика📚 Книги😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , и познакомиться для дальнейшего общения

маленькое фото пользователя bisler
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 89 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 74 участника

маленькое фото пользователя liza9

Москва → другое

Найти подруг для времяпрепровождения 🖤

Откликнулось 13 участников

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