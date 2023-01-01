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Москва
Москва
Профиль пользователя nstllrnva
О себе
Мы с подругой ищем компанию веселых и идейных девочек, мы очень любим заниматься спортом, гулять, беситься, придумывать какие-то разные идеи для время провождения. нам по 19 лет
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика📚 Книги😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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