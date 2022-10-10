Москва
Профиль пользователя novaknovak
О себе
Анастасия
Живу в Москве 10 лет
Работаю психотерапевтом 😊
Люблю прогулки, вкусную еду, выставки, футбол, путешествия и любые новые начинания
Хочу, чтобы рядом было много интересных людей с которыми можно интересно провести время 😏
Профиль обновлён 7 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Для пятничных и субботних баров
Ищу подруг)
Найти подруг 🙂
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Общаться, гулять
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Поговорим?
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Сходить в кино или в рестик
Girls 25+ ищу подружек)
Прогулки Крылатское
Сходить в кофейню или на каток
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?
Пойти на ферму альпак
Прогуляться, выпить кофе
Прогуляться в центре, пофоткать друг друга
погулять ,покушать в кафе
Приятно провести время, погулять
Ищу подругу
Пляжный волейбол
Ищу подружку для воскресного бранча ☕️
Поиграть в ручеёк
Кто составит компанию ?
Посмотреть футбол ЧМ
Глянуть фильм
Кальянная в центре
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