Москва
Профиль пользователя novaknovak

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О себе

Анастасия
Живу в Москве 10 лет
Работаю психотерапевтом 😊
Люблю прогулки, вкусную еду, выставки, футбол, путешествия и любые новые начинания
Хочу, чтобы рядом было много интересных людей с которыми можно интересно провести время 😏

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → активный отдых

Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → прогуляться, перекусить

Чаепитие «Лесная чайная»

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на коньках ВДНХ

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Ищу подруг)

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Найти подруг 🙂

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Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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Общаться, гулять

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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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Москва → Другое

Поговорим?

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Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

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дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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Сходить в кино или в рестик

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Girls 25+ ищу подружек)

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Прогулки Крылатское

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Сходить в кофейню или на каток

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Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

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Москва → Другое

Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?

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Москва → Другое

Пойти на ферму альпак

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Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

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Прогуляться в центре, пофоткать друг друга

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Москва → Другое

погулять ,покушать в кафе

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Москва → Другое

Приятно провести время, погулять

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Пляжный волейбол

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Ищу подружку для воскресного бранча ☕️

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Поиграть в ручеёк

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