Анастасия Живу в Москве 10 лет Работаю психотерапевтом 😊 Люблю прогулки, вкусную еду, выставки, футбол, путешествия и любые новые начинания Хочу, чтобы рядом было много интересных людей с которыми можно интересно провести время 😏

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Москва → Другое Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?

Москва → Другое Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

Москва → Другое Сходить в кофейню или на каток

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.