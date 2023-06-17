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Москва
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О себе

Увлечён работой с 3D графикой, cg, 3D моделированием и анимацией. Давно занимаюсь акробатикой и фрираном, но сейчас не в форме. Люблю гулять, знакомиться с интересными людьми. Лечусь от бессонницы. Несколько лет писал музыку и работал на студии звукозаписи, но сейчас нет времени, хотя контент есть. Месяц назад прилетел с Бали, где прожил больше года. Ищу новых друзей!

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться с новыми людьми из мира 3D и cg, прогуляться, поболтать

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