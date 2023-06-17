О себе

Увлечён работой с 3D графикой, cg, 3D моделированием и анимацией. Давно занимаюсь акробатикой и фрираном, но сейчас не в форме. Люблю гулять, знакомиться с интересными людьми. Лечусь от бессонницы. Несколько лет писал музыку и работал на студии звукозаписи, но сейчас нет времени, хотя контент есть. Месяц назад прилетел с Бали, где прожил больше года. Ищу новых друзей!