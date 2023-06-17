⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя nottodayrender
О себе
Увлечён работой с 3D графикой, cg, 3D моделированием и анимацией. Давно занимаюсь акробатикой и фрираном, но сейчас не в форме. Люблю гулять, знакомиться с интересными людьми. Лечусь от бессонницы. Несколько лет писал музыку и работал на студии звукозаписи, но сейчас нет времени, хотя контент есть. Месяц назад прилетел с Бали, где прожил больше года. Ищу новых друзей!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам