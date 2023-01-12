Ищу компанию, чтоб чаще выбираться из Чертаново. Петербурженка в Москве. Создаю свой бренд одежды, посещаю образовательные мероприятия на тему fashion, обожаю современное искусство. Буду рада знакомству с творческими и позитивными людьми Сфера интересов: мода, искусство, психология, путешествия, качественная музыка, активный отдых, культурная жизнь, иногда вечеринки, саморазвитие.

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.