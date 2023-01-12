Москва
Профиль пользователя notkim
О себе
Ищу компанию, чтоб чаще выбираться из Чертаново.
Петербурженка в Москве.
Создаю свой бренд одежды, посещаю образовательные мероприятия на тему fashion, обожаю современное искусство.
Буду рада знакомству с творческими и позитивными людьми
Сфера интересов: мода, искусство, психология, путешествия, качественная музыка, активный отдых, культурная жизнь, иногда вечеринки, саморазвитие.
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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