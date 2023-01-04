Москва
Профиль пользователя Not_the_same

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фото #2 пользователя Not_the_same

О себе

Бегаю, люблю активности (любые), спортивные игры, настолки и приятное общение

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

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