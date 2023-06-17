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Москва
Профиль пользователя Nolevski

фото пользователя Nolevski

О себе

Привет, рад буду пообщаться
Пока не до конца разобрался, как работает приложение и как тут происходит взаимодействие
Могу поддержать почти любой диалог
Играю в баскетбол
тг
@nolevsk

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти классное общение, прогуляться, повеселиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 474 участника

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