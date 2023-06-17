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Москва
Привет, рад буду пообщаться
Москва
Профиль пользователя Nolevski
О себе
Привет, рад буду пообщаться
Пока не до конца разобрался, как работает приложение и как тут происходит взаимодействие
Могу поддержать почти любой диалог
Играю в баскетбол
тг
@nolevsk
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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