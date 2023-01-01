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Москва
Москва
Профиль пользователя Nobraztsov
О себе
Много работаю, но периодически стараюсь выбираться на фестивали или к морю. Иногда никуда не хочется и предпочту послушать качественную музыку или посмотреть фильм с высоким рейтингом или собираюсь приготовить что-нибудь вкусное.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🧠 Психология / саморазвитие
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