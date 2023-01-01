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Москва
Профиль пользователя Nobraztsov

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О себе

Много работаю, но периодически стараюсь выбираться на фестивали или к морю. Иногда никуда не хочется и предпочту послушать качественную музыку или посмотреть фильм с высоким рейтингом или собираюсь приготовить что-нибудь вкусное.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🧠 Психология / саморазвитие

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📺 Политика🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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