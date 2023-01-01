⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя No_pless
О себе
Любимую разную музыку, в основном быструю, которая ускоряет мой жизненный ритм, учусь, в данный момент жестко проскрастинирую
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам