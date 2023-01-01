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Москва
Профиль пользователя No_pless

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О себе

Любимую разную музыку, в основном быструю, которая ускоряет мой жизненный ритм, учусь, в данный момент жестко проскрастинирую

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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