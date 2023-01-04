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Москва
Профиль пользователя nnnmiv

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О себе

Учусь в магистратуре, подрабатываю. Люблю смотреть фильмы, особенно периода 60-70-х гг., читать книги (от классической литературы до истории философии), слушать музыку (в первую очередь рок). Буду рад знакомству и общению с интересными людьми.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Читать, общаться, гулять, веселиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
маленькое фото пользователя CaptainXenia
Москва → Другое
Друзей для встреч по выходным
маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое
Вместе попить кофе
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