Москва
Профиль пользователя Nnesterr

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О себе

Играю в баскетбол, волейбол)
Купил Sup , жду хорошую погоду для сплава)
Катаюсь на велике)
Зимой сноуборд)
Проигрываю в Ps5, просматриваю сериалы)


Играю на гитаре

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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