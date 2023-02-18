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Москва
Профиль пользователя Nkastii

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О себе

Ищу новые знакомства :)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

анонимный пользователь

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 114 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя kk_corporation

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти открытых девчонок, погулять и поболтать!

Откликнулось 9 участников

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