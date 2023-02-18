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Москва
Москва
Профиль пользователя Nkastii
О себе
Ищу новые знакомства :)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
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