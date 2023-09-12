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Москва
Профиль пользователя Ninulya

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О себе

За любой кипишь. Погулять в обеденный перерыв от работы, после работы. Ходить в необычные места. Еще люблю кататься на велосипеде.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять в обеденный перерыв между Зюзино и Калужской

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