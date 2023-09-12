⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Ninulya
О себе
За любой кипишь. Погулять в обеденный перерыв от работы, после работы. Ходить в необычные места. Еще люблю кататься на велосипеде.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам