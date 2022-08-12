Москва
Профиль пользователя ninofa
О себе
Приветик! Достаточно разносторонний человек, занимаюсь музыкой-диджей, так же активно слушаю и мешаю новую школу зарубежных исполнителей с русскими, так же и про старую школу и тех и тех, хип хоп в основе, но те песни которые слушали все, знаю наизусть, катаюсь на скейтборде только начал, открыл для себя данный вид занятий недавно, раньше был начинающим фотографом, но пришлось расстаться с этим хобби, в волейбол играл, добрый души человек, мало кого обижу, если не буду зол :) вредные привычки есть, такие дела)
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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