Москва
Профиль пользователя Nino_ninel

фото пользователя Nino_ninel
фото #2 пользователя Nino_ninel

О себе

Хочу веселого и интересного лета. Разносторонняя, веселая, активная и открыта к общению.
Люблю гулять
Пью алкоголь, курю и ругаюсь матом. Но милашка

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдёмте бухать сегодня в Лефортово!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mad_Italiano
Москва → Другое

Сходить в прекрасный и добрый бар😺(описание внутри)

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

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