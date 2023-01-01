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Бремен
Профиль пользователя Nino4ka

фото пользователя Nino4ka

О себе

Занимаюсь фитнесом. Катаюсь на велике. Люблю слушать музыку и фильмы смотреть. Караоке петь люблю

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян
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