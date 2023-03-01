Москва
Профиль пользователя Nindrik

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О себе

Привет 👋 Ищу друзей 😊
О себе не люблю писать .
Считаю что гораздо приятнее знакомиться и узнавать людей лично 😇

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
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