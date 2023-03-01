Люблю почитать всякое разное… «многобукв»-это моё всё. Фанат романа «Мастер и Маргарита». Уже 10 лет делаю вид,что пытаюсь играть на гитаре. Интроверт, но суету навести очень нравится. Я та самая «веселая тётка из маршрутки» !(но и мне когда то бывает грустно), по совместительству «мать года» …ничего конкретного здесь не ищу, я за самовытекающее …Типа «будь что будет», «поживём-увидим». Деньги за интим..интим за деньги..вместо денег…пошалить,покататься «скиньсиськи»-и вся вот эта тема НЕ КО МНЕ! (Хотя если тебе некуда слить денег,можешь конечно отдать их мне просто так ,а я с радостью подарю их магазину «КрасноеБелое».)

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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