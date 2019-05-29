Москва
Профиль пользователя nimfa_sibiri
О себе
Мне 23 года ,учусь на рекламе ,по знаку зодиака Лев ♌️Ищу близкого человека 💗надеюсь с кем нибудь подружусь 🥲Девушки вы прекрасны ❤️
Профиль обновлён 23 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Москва → Другое
Ищу подругу💖
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Найти такую-же broken like me❤️🩹
Сочи → Другое
Салют ! Очень тошно от бытовухи.
Москва → Другое
Ищу друзей
Альметьевск → Другое
давай найдём общий язык
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