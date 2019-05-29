Москва
Профиль пользователя nimfa_sibiri

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О себе

Мне 23 года ,учусь на рекламе ,по знаку зодиака Лев ♌️Ищу близкого человека 💗надеюсь с кем нибудь подружусь 🥲Девушки вы прекрасны ❤️

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия

События пользователя

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Ищу друзей 🦋

Участие в других событиях

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