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Москва
Профиль пользователя Nikysia

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О себе

Одна из моих целей до 24 года: попробовать краба и улитку🦀🐌
Ищу подруг для общения и новые знакомства, ДРУЖЕСКИЕ отношения! ✨
Прогулки, путешествия, походы на тренинги, кафе, пробовать новое, чокаться головой и бокалами красного сухого и тому подобное 🤍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Очень хочу попробовать вкусного краба , но не знаю с кем и где 🙈

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 364 участника

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найти подруг 💘💘💘

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Найти подругу/подруг

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Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

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