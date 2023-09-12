О себе

Одна из моих целей до 24 года: попробовать краба и улитку🦀🐌

Ищу подруг для общения и новые знакомства, ДРУЖЕСКИЕ отношения! ✨

Прогулки, путешествия, походы на тренинги, кафе, пробовать новое, чокаться головой и бокалами красного сухого и тому подобное 🤍