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Москва
Одна из моих целей до 24 года: попробовать краба и улитку🦀🐌
Москва
Профиль пользователя Nikysia
О себе
Одна из моих целей до 24 года: попробовать краба и улитку🦀🐌
Ищу подруг для общения и новые знакомства, ДРУЖЕСКИЕ отношения! ✨
Прогулки, путешествия, походы на тренинги, кафе, пробовать новое, чокаться головой и бокалами красного сухого и тому подобное 🤍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
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