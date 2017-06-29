О себе

Не слушаю музыку уже более 10 лет, поэтому дико удивляюсь когда слышу по радио что-то знакомое. Пою песни 20+ летнего возраста, люблю караоке. Живу-работаю-иногда пасу 14-летнего сына. Люблю околоспортивную безалкогольную движуху, настолки, смотрю сериалы, кажется, до сих пор помню японский язык. Читаю книжки в странных позах.