Москва
Профиль пользователя Nikumi

фото пользователя Nikumi
фото #2 пользователя Nikumi

О себе

Не слушаю музыку уже более 10 лет, поэтому дико удивляюсь когда слышу по радио что-то знакомое. Пою песни 20+ летнего возраста, люблю караоке. Живу-работаю-иногда пасу 14-летнего сына. Люблю околоспортивную безалкогольную движуху, настолки, смотрю сериалы, кажется, до сих пор помню японский язык. Читаю книжки в странных позах.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → другое

Компанию для творчества

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Какая твоя любимая книга?)

маленькое фото пользователя PeathDeath
Москва → Другое

Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Tolya.wow
Москва → Другое

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

маленькое фото пользователя Natalya244
Москва → Другое

Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Присоединяйтесь к игре в квиз!

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

маленькое фото пользователя Lyudok
Москва → Другое

Покататься на сапборде

маленькое фото пользователя Soda
Москва → Другое

У кого какие планы на выходные ?

маленькое фото пользователя lizaveta____l
Москва → Другое

Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

маленькое фото пользователя Artem1122
Москва → Другое

Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

А какая у тебя суперспособность?

маленькое фото пользователя vcepoka
Санкт-Петербург → Другое

буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

маленькое фото пользователя sandra_k
Москва → Другое

Сходить в Панда-парк

маленькое фото пользователя Ewelmorn
Санкт-Петербург → Другое

Общение, Выговориться, Подружиться

маленькое фото пользователя Anuto
Ставрополь → Другое

Что вы сегодня поняли о себе, людях или о жизни?

маленькое фото пользователя Nik1ta
Москва → Другое

Душа поэта ищет музы

маленькое фото пользователя atorturedsoul
Москва → Другое

Поговорим с тобой ? 🫂

маленькое фото пользователя TatyanaL
Кострома → Другое

Просто в тестовом режиме поболтать

маленькое фото пользователя Georgead
Москва → Другое

Ищу компаньона на вокал

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

погнали в караоке?:)

маленькое фото пользователя Tikka_Masala
Москва → Другое

Сто лет не была в кино😀

маленькое фото пользователя Kotri
Москва → Другое

Есть желающие пойти на квиз?

маленькое фото пользователя Arko
Москва → Другое

Хотелось бы поиграть в спортивную мафию.

маленькое фото пользователя Zun3n
Москва → Другое

Во что из игр/ сериалов/ книг залипаете июльскими вечерами? =)

маленькое фото пользователя AleksandrOrlik
Москва → Другое

Настольные игры. С меня стол.

маленькое фото пользователя Alice000
Омск → Другое

Найти человека с которым можно было бы общаться на английском

маленькое фото пользователя Liquor_ice
Москва → Другое

Ребята, мы тут пробуем создавать глубокие дружеские связи)

маленькое фото пользователя TaurusSPB
Санкт-Петербург → Другое

осваиваю приложение, хочу пообщаться

маленькое фото пользователя klu0i0kva
Тула → Другое

Пообщаться с интересными собеседницами)

маленькое фото пользователя Viktoria7
Москва → Другое

Идём со мной на джаз, на крышу!!

маленькое фото пользователя Sly_Fox
Москва → Другое

Познакомиться, пообщаться, провести время с интересом

маленькое фото пользователя DarHaz
Москва → Другое

Пообщаюсь на повседневные и не только темы

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Снимаем дом с субботы на воскресенье

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Прогуляться по улице

маленькое фото пользователя Alex10
Москва → Другое

Мероприятия ( День молодежи, день московского спорта в Лужниках).

маленькое фото пользователя Evgeny29
Москва → Другое

Собрать компанию для поездки на рафтинг

Москва → Другое

Найти подругу, прогуляться, сходить в кафе, бар, караоке

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.