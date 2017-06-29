Москва
Профиль пользователя Nikumi
О себе
Не слушаю музыку уже более 10 лет, поэтому дико удивляюсь когда слышу по радио что-то знакомое. Пою песни 20+ летнего возраста, люблю караоке. Живу-работаю-иногда пасу 14-летнего сына. Люблю околоспортивную безалкогольную движуху, настолки, смотрю сериалы, кажется, до сих пор помню японский язык. Читаю книжки в странных позах.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Какая твоя любимая книга?)
Найти друзей по интересам, прогуляться по городу
Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии
Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)
Присоединяйтесь к игре в квиз!
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Покататься на сапборде
У кого какие планы на выходные ?
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?
А какая у тебя суперспособность?
буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует
Сходить в Панда-парк
Общение, Выговориться, Подружиться
Что вы сегодня поняли о себе, людях или о жизни?
Душа поэта ищет музы
Поговорим с тобой ? 🫂
Просто в тестовом режиме поболтать
Ищу компаньона на вокал
погнали в караоке?:)
Сто лет не была в кино😀
Есть желающие пойти на квиз?
Хотелось бы поиграть в спортивную мафию.
Во что из игр/ сериалов/ книг залипаете июльскими вечерами? =)
Настольные игры. С меня стол.
Найти человека с которым можно было бы общаться на английском
Ребята, мы тут пробуем создавать глубокие дружеские связи)
осваиваю приложение, хочу пообщаться
Пообщаться с интересными собеседницами)
Идём со мной на джаз, на крышу!!
Познакомиться, пообщаться, провести время с интересом
Пообщаюсь на повседневные и не только темы
Снимаем дом с субботы на воскресенье
Прогуляться по улице
Мероприятия ( День молодежи, день московского спорта в Лужниках).
Собрать компанию для поездки на рафтинг
Найти подругу, прогуляться, сходить в кафе, бар, караоке
Другие пользователи из города Москва
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